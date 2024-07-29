Войти | Зарегистрироваться
20:15

пятница,
02 августа
Онлайн
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Федоров розповів про першу закупівлю державою українських безпілотників через Prozorro

02.08.2024 / 12:16
Міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров заявив, що держава вперше оголосила тендер на закупівлю безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у вітчизняного виробника.

Про це Федоров повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Це перша закупівля державою через Prozorro українських безпілотників, ще й супертехнологічних — FPV-дронів, які використовують машинний зір для донаведення на ціль", — написав міністр.

За його словами, йдеться про дрони, які здатні вразити ціль навіть у разі втрати сигналу з оператором.

Це означає, що після обриву зв’язку безпілотник здатний продовжити рух у напрямку цілі.

Федоров додав, що торги на закупівлю дронів буде проведено через закритий модуль Prozorro. При цьому вся чутлива інформація буде прихована зі зрозумілих причин.

Міністр закликав українських виробників дронів подавати свою продукцію на торги та посилити українських військових своїми розробками.

Федоров, дрони, FPV-дрони
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 августа
1 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.