Федоров розповів про першу закупівлю державою українських безпілотників через Prozorro

Про це Федоров повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Це перша закупівля державою через Prozorro українських безпілотників, ще й супертехнологічних — FPV-дронів, які використовують машинний зір для донаведення на ціль", — написав міністр.

За його словами, йдеться про дрони, які здатні вразити ціль навіть у разі втрати сигналу з оператором.

Це означає, що після обриву зв’язку безпілотник здатний продовжити рух у напрямку цілі.

Федоров додав, що торги на закупівлю дронів буде проведено через закритий модуль Prozorro. При цьому вся чутлива інформація буде прихована зі зрозумілих причин.

Міністр закликав українських виробників дронів подавати свою продукцію на торги та посилити українських військових своїми розробками.