Войти | Зарегистрироваться
13:34

среда,
19 июля
Онлайн
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
Країна
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Федоров: Україна матиме ще більше дронів

18.07.2023 / 17:27
Силам оборони України потрібно ще більше дронів. І буде.

Про це сказав віцепрем'єрміністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вчора мережу розірвало відео з виробництва російських дронів "Ланцет". А сьогодні Кримській міст розірвали морські дрони", – прокоментував міністр.

"Виробництво вже виросло, по деякими категоріям, більше ніж в 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком. Дронів потрібно ще більше. І буде", – заявив Федоров.

Нагадаємо, у ніч проти 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. На фото видно руйнування щонайменше одного прольоту.

Усі деталі щодо організації "бавовни" Служба безпеки України обов'язково розкриє після перемоги, сказали у спецслужбі.

Торік у жовтні на Кримському мосту також вибухнуло. Секція дорожнього полотна впала у море. На залізничній гілці спалахнула пожежа.

Міст через Керченську протоку російські окупанти відкрили 2018 року. На відкритті був путін, їхав між берегами на КамАЗі.

Федоров, дрони
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
19 июля
18 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.