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Федоров: Проєкт Армія дронів отримає ще 10 тисяч операторів БПЛА

16.06.2023 / 15:23
Розпочинається підготовка ще 10 тисяч операторів БПЛА в межах проєкту Армія дронів.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На першому етапі ми вже навчили 10 тисяч операторів дронів. Пілоти проходили як теоретичну, так і практичну підготовку. Більшість із них уже успішно виконують бойові завдання на фронті", - зазначив він.

За словами Федорова, якщо раніше здебільшого вчили керувати коптерами розвідувального класу, то тепер відкривають нові категорії - FPV-дрони та літаки-бомбери.

"FPV - швидкі та маневрені, зі снайперською точністю влучають у ціль та знищують російську техніку на мільйони доларів. Літаки-бомбери на кшталт української Лелеки і польського FlyEye також демонструють чудові результати - знищують окупантів на всіх ділянках фронту", - йдеться у повідомленні.

Федоров повідомив, що 7 600 операторів навчать керувати звичайними розвідувальними коптерами Mavic/Matrice/Autel. Ще підготують дві тисячі операторів FPV-дронів та 400 пілотів літаків-бомберів.

"Навчання - важлива частина проєкту Армія дронів. Тільки професійні оператори мінімізують збиття дронів, їх втрати під впливом РЕБ, а також ефективно керують безпілотниками для розвідки, коригування артилерії та знищення техніки росіян. Продовжуємо розвивати підхід, коли гроші ходять за військовими. Тобто боєць може вибрати одну з 26 приватних шкіл, а Армія дронів оплатить його навчання. Щоб підтримати розвиток шкіл, під час другого етапу зможемо заплатити їм удвічі більшу суму за навчання операторів. Так бізнес вкладатиме кошти в розвиток та масштабування. Хочемо, щоб розвиток БПЛА не тільки у виробництві, а й у навчанні став частиною освітньої програми держави", - заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації.

Федоров, дрони
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