Громов: Винищувачі МіГ-29 від Словаччини та Польщі "стали на крило" у складі Повітряних сил ЗСУ

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає Military Media Center.

"Протягом червня "поставлені на крило" винищувачі МіГ-29, отримані в рамках міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини", – сказав він.

При цьому бригадний генерал подякував партнерам за підтримку та висловив сподівання, що вже найближчим часом в українському небі з’являться винищувачі F-16.

Нагадаємо, Польща відправила Україні 14 одиниць радянських винищувачів МіГ-29, а Словаччина надала 13 таких повітряних суден.