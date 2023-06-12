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Громов: Винищувачі МіГ-29 від Словаччини та Польщі "стали на крило" у складі Повітряних сил ЗСУ

16.06.2023 / 16:25
Винищувачі МіГ-29, які Україна отримала від Словаччини та Польщі, "стали на крило" у складі Повітряних сил ЗСУ.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає Military Media Center.

"Протягом червня "поставлені на крило" винищувачі МіГ-29, отримані в рамках міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини", – сказав він.

При цьому бригадний генерал подякував партнерам за підтримку та висловив сподівання, що вже найближчим часом в українському небі з’являться винищувачі F-16.

Нагадаємо, Польща відправила Україні 14 одиниць радянських винищувачів МіГ-29, а Словаччина надала 13 таких повітряних суден.

Громов
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