рф хоче провести вибори у окупованих областях України, - ЗМІ

Повідомляють росЗМІ, передає УНН.

За словами глави цвк росії, міноборони рф та фсб, ухвалили рішення проведення так званих "виборів депутатів законодавчих зборів і представницьких органів муніципальних утворень" на окупованих територіях чотирьох регіонів України. Дата голосування призначена на 10 вересня. Рішення ухвалено членами комісії одноголосно і буде направлено російському диктатору володимиру путіну.