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рф хоче провести вибори у окупованих областях України, - ЗМІ

16.06.2023 / 13:18
Вибори депутатів міських рад та представницьких органів муніципальних утворень у чотирьох окупованих росією областях України відбудуться 10 вересня. Це рішення було ухвалено на засіданні центральної виборчої комісії рф.

Повідомляють росЗМІ, передає УНН.

За словами глави цвк росії, міноборони рф та фсб, ухвалили рішення проведення так званих "виборів депутатів законодавчих зборів і представницьких органів муніципальних утворень" на окупованих територіях чотирьох регіонів України. Дата голосування призначена на 10 вересня. Рішення ухвалено членами комісії одноголосно і буде направлено російському диктатору володимиру путіну.

вибори
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