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Столар не розрахувався з людьми, які під час виборів мера Києва працювали на Пальчевського

04.12.2020 / 18:42
Під будівлею Київради учасники мітингу вимагали, щоб екс-кандидат в мери столиці Андрій Пальчевський повернув їм гроші за роботу на виборах.

Однак таких же протестів чомусь не спостерігається під офісами компаній забудовника Вадима Столара, хоча саме він був спонсором виборчої кампанії Пальчевського, про що неодноразово повідомлялося в журналістських розслідуваннях.

«Спонсорський пакет» Пальчевському оцінювався в кілька мільйонів доларів. За повідомленням журналістів, розраховуючи на перемогу Пальчевського на виборах, Столар збирався збільшити свій вплив на будівельний ринок Києва. Заради цього, він не шкодував ніяких ресурсів, зокрема, Пальчевський постійно з'являвся в ефірі телеканалу KyivLive, що спонсорується Столаром, а на початку осені, журналісти «Bihus.info» кілька разів бачили, як політтехнолог Сергій Влащенко, який співпрацює зі Столаром, регулярно приїжджає в будинок Пальчевського на Печерську. Крім того, були витрачені рекордні суми на зовнішню рекламу і просування в соціальних мережах.

Вартість фейсбук-реклами рейтингу, в якому Пальчевському пророкували друге місце на виборах, на ринку оцінювали більш ніж в $ 10 тис. А на просування сторінки в Фейсбуці з січня по серпень 2020 року - 22 тисячі доларів.

Але Столар таку щедрість може собі дозволити, адже за повідомленням «Економічної правди», він контролює чотири компанії з будівництва житла. Зокрема, компанії «bUd development», «bUd capital», «ENSO», «IB Alliance». Він же є співвласником бізнес-центру 101 tower і КУА Гарантія. Так що, логічніше припустити, що свої гроші ошукані учасники мітингу повинні вимагати саме тут.

Столар, Пальчевський, вибори
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