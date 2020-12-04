Рада вернула наказание за ложь в декларации

Об этом шла речь на заседании парламента 4 декабря

Прямая речь спикера ВР Дмитрия Разумкова: "За 289. Решение принято".

Депутаты голосовали за компромиссный законопроект №4460-д, созданный на основе президентского законопроекта №4434 и наработанного рабочей группой №4441.

Разумков пообещал, что подпишет закон 7 декабря, чтобы его успели опубликовать до Нового года. Он также поинтересовался, планирует ли кто-то из нардепов блокировать его постановлениями. Парламентарии заверили, что блокировать не собираются.

Согласно документу, умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это от 1,3 до 9 миллионов гривен – ред.) наказывается штрафом от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42,5 до 51 тысячи гривен – ред.) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Умышленное внесение субъектом декларирования недостоверных сведений от 4 тысяч прожиточных минимумов (сейчас 9 миллионов гривен) наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов (от 51 до 85 000 гривен) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Умышленное непредставление декларации наказывается штрафом от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним: Комитет по вопросам правоохранительной деятельности 3 декабря заявил, что будет предлагать Верховной Раде принять компромиссный законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование – в нем предусмотрены штраф и ограничение свободы.

27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

16 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал создать работу группу для решения конституционного кризиса в Украине.

18 ноября Совгиря сообщила, что в Верховной Раде создали рабочую группу, которая за 2 недели должна разработать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда.

27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

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