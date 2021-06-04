Войти | Зарегистрироваться
11:25

пятница,
04 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Рада вернула тюрьму за ложь в декларациях с неоднозначными поправками

04.06.2021 / 10:14
Верховная Рада вернула наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях, которую осенью отменил Конституционный суд, но с поправками, которые смягчают ответственность за декларирование имущества родственников или непредставление декларации.

Об этом свидетельствуют рассмотрение в парламенте проекта закона №4651, пост главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, "Европейская правда"

Народные депутаты 307 голосами приняли во втором чтении и в целом законопроект №4651.

Они внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Речь идет о положениях статьи 366-2 УКУ (декларирования недостоверной информации) и 366-3 УКУ (непредставление декларации).

За умышленно ложное декларирование должностным лицам теперь может грозить штраф, общественные работы или ограничение свободы до 2 лет, если несоответствие задекларированного с реальными доходами составляет от 500 до 2 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (от 1,1 млн до 4,5 млн грн сейчас).

Если несоответствие превышает 2 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (4,5 млн грн сейчас), предусмотрены штраф 4-5 тысяч необлагаемых минимумов доходов, общественные работы, ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

При рассмотрении законопроекта нардепы поддержали две правки "слуг народа" – №50 Игоря Фриса и №59 Алексея Ковалева.

Фрис представил свою поправку так: "В этой правке четко указывается, какие сведения известны, какие предоставлены членом семьи декларанта декларанту для указания в декларации".

Комитет не поддержал поправку Фриса, но народные депутаты дали за нее 304 голоса.

Ковалев, в свою очередь, сказал: "За неподачу деклараций есть лишение свободы до 2 лет. Я думаю, что это чрезмерное наказание. Моей правкой предлагается ограничение свободы, а не лишение".

Эту поправку поддержал 251 нардеп, хотя Александр Бакумов ("Слуга народа") сказал, что комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддерживал идею оставить именно лишения свободы, а не ограничение свободы, ибо: "Человеку будет выгоднее тогда вообще не подать декларацию, потому что там будет ограничение свободы в санкции этой статьи в отличие от того, чтобы соврать – и тогда ответственность будет именно лишение свободы".

Шабунин заявил, что "Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования, откорректировав правками президентский законопроект №4651".

По его словам, поправка Фриса "делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников (даже если декларант знает об имуществе!)".

Теперь указывать имущество, которым пользуется или владеет член семьи, надо только когда сам член семьи предоставил такую ​​информацию декларанту, а ранее декларант должен был указать всю известную ему информацию, пояснил он.

Шабунин надеется, что президент Владимир Зеленский ветирует это, иначе, мол, придется "попрощаться с европейской интеграцией".

Правкой Ковалева, по словам Шабунина, "депутаты снесли наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций".

Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный суд признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. В результате решения Украины рисковала потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, а также безвизовый режим с ЕС.

4 декабря Верховная Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование, предусмотрев за ложь о благосостоянии штрафы и ограничение свободы.

В ЕС отметили, что считают это недостаточным шагом. Венецианская комиссия Совета Европы также рекомендовала вернуть тюремное заключение за умышленное сокрытие активов выше определенного предела.

Источник

ВР, декларирование
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июня
3 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.