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Міноборони: окупанти продовжують мінувати гідротехнічні споруди в Україні

16.06.2023 / 12:16
російські окупаційні війська продовжують мінувати гідротехнічні споруди в Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.

Про це на брифінгу в Києві повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони полковник Руслан Берегуля.

"З травня поточного року російські війська мінують гідротехнічні споруди в Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях, а також почали затоплювати сільськогосподарські поля з метою створення штучних перешкод для Сил оборони України", – повідомив Берегуля.

Він нагадав, що у зв’язку з повною руйнацією Каховської ГЕС прогнозується стік води з Каховського водосховища приблизно на 80% від загального обсягу.

"Це може призвести і призведе до тяжких наслідків. На сьогоднішній день Каховське водосховище вже обміліло на понад 70%", – зазначив представник Міноборони.

Берегуля
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