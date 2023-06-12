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Задорожний: Суд над полоненими бійцями "Азова" доводить, що росія нехтує нормами міжнародного права

16.06.2023 / 09:10
Суд над полоненими військовослужбовцями батальйону "Азов", що розпочався в російській федерації, підтверджує, що Україна воює з нецивілізованою державою, яка нехтує нормами міжнародного права.

Так вважає голова комітету Верховної Ради з прав людини Андрій Задорожний.

"Судовий процес", який розпочався над військовослужбовцями батальйону "Азов", вкотре підтверджує той факт, що ми воюємо з державою, яка не має нічого спільного з цивілізованим демократичним світом", - наводить слова Задорожного його комітет у телеграм-каналі в четвер.

Задорожний зазначив, що судове слухання не має жодних правових підстав, оскільки, згідно з нормами міжнародного права, особи, які входять до складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті, вважаються комбатантами. Такі особи мають військовий імунітет і не несуть персональної відповідальності за воєнні дії щодо військових об'єктів або комбатантів протилежної сторони.

"Тому ні про яке засудження наших Героїв не може йти мова... Ми обов’язково повернемо всіх наших захисників і докладемо максимум зусиль для створення трибуналу, який справедливо оцінить злочинні дії вищого військово-політичного керівництва російської федерації та призначить покарання всім, хто дійсно того заслуговує", - наголосив очільник комітету.

Він нагадав, що 14 червня на території росії розпочалося слухання справи щодо 22 українських громадян, які перебувають у російському полоні, - військовослужбовців із батальйону "Азов" і вісьмох жінок, які працювали кухарками в тиловому забезпеченні під час дислокації військовослужбовців у Маріуполі.

Задорожний
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