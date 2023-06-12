Войти | Зарегистрироваться
05:56

пятница,
16 июня
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Череватий: Коли путін говорить про втрати росії – він перебуває в іншій реальності

15.06.2023 / 18:30
Спікер Східного управління військ Сергій Череватий вважає, що російський диктатор володимир путін перебуває в іншій реальності, коли говорить про втрати росії.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

За словами Череватого, заява путіна про те, що російська окупаційна армія за півтора року повномасштабної війни проти України втратила “лише 54 танки”, є абсолютною неадекватністю.

«З огляду на те, що путін є полковником спеціальної служби і отримав військову підготовку. І при цьому він не розуміє елементарних законів війни», — сказав Череватий.

Він зазначив, що диктатор не розуміє, що за такого розміру фронту та кількості залучених військ, а на окремих ділянках йдеться про сотні тисяч людей, втрата лише 54 танків неможлива апріорі.

Череватий додав, що навіть для людини, яка відбула строкову службу за радянських часів, зрозуміло, що путін перебуває в іншій реальності.

диктатор володимир путін служив у комітеті держбезпеки СРСР із 1975 до 1991 року, а також був директором федеральної служби безпеки рф у 1998-1999 роках. Він має звання полковника.

Череватий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 июня
14 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.