Верещук: окупанти можуть використати іноземців в якості живого щита або "сакральних жертв"

Вона звернулася до посольств у зв’язку з напруженою ситуацією на лінії зіткнення.

"Прошу вжити додаткових заходів для виключення незаконного перебування ваших громадян на тимчасово окупованих територіях України. Про поїздки дітей на відпочинок до Криму не може бути й мови", - зазначила Верещук.

За її словами, окупанти можуть використати іноземців в якості живого щита або "сакральних жертв".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська перейшли до контрнаступальних дій, 10 червня.