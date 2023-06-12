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Верещук: окупанти можуть використати іноземців в якості живого щита або "сакральних жертв"

15.06.2023 / 16:25
Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук закликала посольства іноземних держав вжити заходів для того, щоб їхні громадяни не перебували на тимчасово окупованих територіях України.

Вона звернулася до посольств у зв’язку з напруженою ситуацією на лінії зіткнення.

"Прошу вжити додаткових заходів для виключення незаконного перебування ваших громадян на тимчасово окупованих територіях України. Про поїздки дітей на відпочинок до Криму не може бути й мови", - зазначила Верещук.

За її словами, окупанти можуть використати іноземців в якості живого щита або "сакральних жертв".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська перейшли до контрнаступальних дій, 10 червня.

Верещук
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