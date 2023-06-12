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Столтенберг відзначив високий професіоналізм українських військових під час контрнаступу

15.06.2023 / 15:23
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив високий професіоналізм українських військових під час контрнаступу та заявив, що обійтися без втрат, зокрема й сучасного обладнання НАТО включно з танками, неможливо.

Про це він заявив 14 червня на пресконференції в Брюсселі.

За словами Столтенберга, під час засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбудеться 15 червня у штаб-квартирі НАТО, міністр оборони України Олексій Резніков поінформує всіх про розвиток подій на полі бою.

"У нас буде апдейт від Резнікова, і генерали, які долучаться до засідання і які сидітимуть за одним столом, отримають однаковий апдейт, що допоможе спільному, кращому та глибшому розумінню ситуації на полі бою", - зазначив він.

Генсек НАТО додав, що війни за своєю природою непередбачувані, тому ніхто не може сказати, що станеться в наступні дні або тижні.

"Що нам відомо, то це те, що українці мають здобутки, нам відомо, що вони демонструють свій професіоналізм, прихильність, які вражають. Вони досягають результатів, що перевершують очікування, і вони роблять це протягом усієї війни", - заявив Столтенберг.

Раніше гесек НАТО зазначив, що наступ української армії на тимчасово окуповані росією території сходу й півдня України демонструє перші ознаки успіху.

Столтенберг, Резніков
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