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Naval News: росія подвоїла кількість бойових дельфінів задля захисту бази в Севастополі

15.06.2023 / 13:19
росія подвоїла кількість бойових дельфінів задля захисту бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.

Про це йдеться у матеріалі видання морського флоту Великої Британії Naval News, передає УНН.

За даними ЗМІ, наявність дельфінів пов'язують не так з безпілотниками, як зі страхом диверсій загонів водолазів. Видання отримало докази, що показують, що рф тримає 6-7 дельфінів у бухті Севастополя.

Зазначається, що рф розмістила дельфінів на позиції з північного боку від входу до гавані ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. За містом розташований спеціалізований учбовий центр.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня кореспонденти Крим.Реалії повідомили про вибухи в Севастополі. За їхніми словами, вибухи були чутні з району розташування військових частин неподалік Нахімовського училища та Стрілецької бухти. Також лунали постріли зенітної гармати та стрілецької зброї.

Інформацію згодом підтвердив російський голова міста михайло развожаєв. За його словами, вночі Севастополь атакували надводні дрони – один БПЛА знищили сили ППДО, другий вибухнув сам.

Головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко вважає, що безпілотникам все ж таки вдалося проникнути в Стрілецьку бухту.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українським безпілотникам" та "роботою ППО". сергій аксьонов називав безпілотники "основною загрозою" для Криму. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито.

Севастопіль
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