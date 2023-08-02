Стефанчук: Для проведення виборів після війни потрібні зміни в законодавстві

Про це він повідомив в коментарі LIGA.net, повідомляє УНН.

«Багато міжнародних колег під час спілкування питають: «Чи думаєте ви про наступні вибори?» Я їм завжди відповідаю: "Ми думаємо про нашу перемогу, а вибори мають бути після нашої перемоги". І тут вже дійсно потрібні будуть зміни в законодавство», - сказав Стефанчук.

За його словами, парламент, зокрема, повинен пояснити, які це будуть вибори, через те, що Конституція передбачає тільки два види виборів: чергові та позачергові.

«І ще є ціла низка інших законодавчих неузгодженостей. Треба зрозуміти, як нам виходити з цієї юридичної плутанини», наголосив голова Верховної Ради.

Водночас спікер запевнив, що проводити будь-які вибори в період воєнного стану є вкрай небезпечним для країни.

"Окрім того, без забезпечення участі у виборах військовослужбовців, людей, які виїхали за кордон і знайшли тимчасовий прихисток в інших країнах, без гарантування безпеки виборчого процесу, без інших більш дрібних питань – це неможливо", – заявив він.