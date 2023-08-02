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Стефанчук: Для проведення виборів після війни потрібні зміни в законодавстві

04.08.2023 / 13:19
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламентські вибори можна буде провести після закінчення російської війни, але для цього потрібні зміни в законодавстві. Зараз же проводити вибори небезпечно.

Про це він повідомив в коментарі LIGA.net, повідомляє УНН.

«Багато міжнародних колег під час спілкування питають: «Чи думаєте ви про наступні вибори?» Я їм завжди відповідаю: "Ми думаємо про нашу перемогу, а вибори мають бути після нашої перемоги". І тут вже дійсно потрібні будуть зміни в законодавство», - сказав Стефанчук.

За його словами, парламент, зокрема, повинен пояснити, які це будуть вибори, через те, що Конституція передбачає тільки два види виборів: чергові та позачергові.

«І ще є ціла низка інших законодавчих неузгодженостей. Треба зрозуміти, як нам виходити з цієї юридичної плутанини», наголосив голова Верховної Ради.

Водночас спікер запевнив, що проводити будь-які вибори в період воєнного стану є вкрай небезпечним для країни.

"Окрім того, без забезпечення участі у виборах військовослужбовців, людей, які виїхали за кордон і знайшли тимчасовий прихисток в інших країнах, без гарантування безпеки виборчого процесу, без інших більш дрібних питань – це неможливо", – заявив він.

Стефанчук, вибори
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