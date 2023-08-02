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Маляр: Для переливання крові бойовий медик має пройти відповідну підготовку

04.08.2023 / 09:10
Бойові медики зможуть переливати кров після проходження відповідної підготовки Міністерства охорони здоров'я, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Власне, вся дискусія точилася саме навколо підготовки. Командування медичних сил і Міноборони вважають, що для переливання крові бойовий медик має пройти відповідну підготовку", - написала вона у телеграм-каналі в четвер.

Маляр наголосила, що "в цьому питанні знайдено спільне з МОЗ рішення".

Своєю чергою, співзасновниця ГО "Тактична медична допомога Україна", координаторка південно-східного регіону в проєкті ДонорUA Тетяна Канчура в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" зазначила, що переливання крові - це "маніпуляція, в якої є показання й протипоказання, чіткий алгоритм виконання, і цього можна навчитися".

"Якщо держава юридично закріпить за бойовими медиками право переливати кров і сприятиме проведенню адекватного навчання, то ця маніпуляція скоро стане широко застосовуватися, тому що українські бойові медики знають свою справу і роблять її круто", - сказала вона.

Канчура нагадала, що, згідно з даними комітету ТССС, масивна кровотеча є першою серед потенційно оборотних причин смерті, і від важкої кровотечі гинуть 60-70% поранених.

"Масивна кровотеча є прямим показанням до переливання крові та її компонентів, отже, робимо висновок, що приблизно дві третини поранених потребують переливання крові", - наголосила вона.

Маляр
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