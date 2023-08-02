Зеленський розповів, коли почнеться навчання українських льотчиків на винищувачах F-16

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на конференції послів України в Ужгороді в середу.

«F-16. Цього місяця розпочнеться тренування наших українських пілотів», – сказав він.

Наразі, наголосив Зеленський, варто працювати на 100% з тими країнами, які мають ці літаки і які зможуть після навчання їх передати.

«Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися поставка і бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться», – заявив президент.

Нагадаємо, у червні поточного року кілька країн-партнерів України схвалили початок навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Зокрема, заявлялося, що тренування пройдуть на території Румунії та Данії.