В Україні пропонують врегулювати процедуру реєстрації лікарських засобів, які купуються за кошти держбюджету

Відповідний законопроєкт розміщено на сайті відомства для громадського обговорення.

Згідно із законопроєктом, спеціально уповноважене підприємство-закупівельник подаватиме до МОЗ документи для реєстрації незареєстрованих в Україні препаратів, що заплановано закупити за кошти бюджету.

При цьому реєстрації підлягатимуть препарати, які на момент закупівлі були зареєстровані в країнах із суворою регуляторною системою після проведення торгів і визначення переможця.