Зеленський впевнений, що путін не погодиться приїхати на другий Саміт миру

Про це він сказав в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

Глава держави зазначив, що Україна готова доповнювати свій план пунктами, запропонованими Китаєм, Бразилією та іншими країнами, якщо такі пункти ґрунтуватимуться на Статуті ООН та допоможуть зупинити бойові дії.

«Ми готові, дуже відкриті. Але коли вони почули, що я готовий, вони сказали, що Україна хоче лише свій план. Ні», – наголошує Зеленський.

Президент наголосив, що перед проведенням будь-яких переговорів Україну слід посилити з військової точки зору, щоб її позиція не була слабкою.

«Якщо країни Глобального Півдня хочуть запросити путіна, то добре, нехай запросять. Але є одна річ. Він не захоче, бо не знає, що робити після цієї війни, що він робитиме далі. У нас є наш план, але має свій власний план», – підсумував український гарант.