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Подоляк: Про переговори щодо припинення обстрілів енергооб'єктів кажуть лише анонімні джерела

31.10.2024 / 17:27
Радник глави Офіса президента Михайло Подоляк назвав "дивною логікою" заяви про переговори між Україною та росією щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Такі удари є ключовим аргументом російського психоемоційного тиску на Україну та партнерів.

Подоляк каже, що він вже четвертий раз чує про "переговори за посередництвом Катару" щодо припинення обстрілів енергооб'єктів. Про це кажуть лише анонімні джерела.

"Ну трошки дивна логіка. Ну, як завжди, коли ми читаємо десь в західних медіа, що ті чи інші процеси відбуваються, для мене завжди незрозуміло, а на підставі якої логіки вони про це говорять? Тобто чому росія має відмовитися від типу війни, яку вона веде, якщо вона не вміє по-іншому воювати?" - зауважив він .

Подібні "вкиди" будуть продовжуватися.

"Україна чітко фіксує: війна має закінчитися з посиланнями на міжнародне право і з безумовною відповідальністю росії, в тому числі фінансовою й в тому числі за знищення енергетичних об'єктів в Україні", - підсумував Подоляк.

Подоляк
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