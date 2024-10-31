До програми "Національний кешбек" включено 12 500 найменувань книжок

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Ця ініціатива спрямована на відновлення книговидавничої галузі, яка зазнала значних втрат від початку війни, й дає читачам можливість отримати до 10% компенсації від вартості при купівлі українських книг.

Низка книговидань доєднались до програми "Національний кешбек", зокрема "Ранок", Yakaboo, сходознавче видавництво Safran Book, "Книголав", РМ, "Фоліо", "Моя книжкова полиця", АССА, "Видавництво Анетти Антоненко", "Нора-Друк", "Богдан", "Моноліт-Bizz", Irbis Comics, "Жорж", "Астролябія", НАІРІ, КСД. Також видавничі групи "Основа" і KM-Букс.

Під час зустрічі представників уряду з видавцями очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко підкреслила, що в грудні українці зможуть отримати додаткову соціальну підтримку — тисячу гривень, яку можна буде використати на комунальні послуги, донат на ЗСУ або купівлю книг.

Також міністр культури Микола Точицький анонсував, що незабаром українці, яким виповнилося 18 років, отримають сертифікати на купівлю українських книг на суму 900 гривень. Держава також підтримуватиме книгарні субсидіями для покриття орендної плати, що сприятиме розширенню мережі книгарень по всій Україні.