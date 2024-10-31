Лісовий: Не підтримую ініціативу щодо запровадження штрафів за використання російської мови у школах

Про це глава відомства розповів в інтерв'ю ТСН. Тиждень.

Разом з тим, міністр вважає, що моральна відповідальність директора школи та вчителів має бути висока.

"Сам принцип Міністерство освіти підтримує. Освітнє середовище має сприяти успіху громадянина. Успіху громадянин не досягне, якщо він не володіє впевнено, не мислить державною мовою. Без володіння українською мовою ти не досягнеш успіху в цій державі, це очевидно", - наголосив Лісовий.

Водночас очільник відомства зазначив, що не підтримує репресивні методи.

"Що стосується якихось штрафів або якихось репресій, я не підтримую ці ідеї. Але усе-таки відповідальність директора школи і вчителя має бути висока. Я вірю у свідомість людей", - додав він.

Він зазначив, що вчителі мають допомогти російськомовним сім'ям перейти на українську мову.

Днями група нардепів запропонувала унормувати обов'язкове використання української мови на перерві, шкільному подвір'ї, стадіоні та всій території школи.