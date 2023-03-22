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Лісовий: Вносити історію України до НМТ поточного року недоцільно

22.03.2023 / 09:15
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що вносити історію України до національного мультипредметного тесту (НМТ) поточного року недоцільно, оскільки це може нашкодити абітурієнтам.

"Історія України необхідна, в принципі, для набуття громадянства. Тому однозначно історія України в ДПА (державна підсумкова атестація - ІФ-У) має бути", - сказав Лісовий на засіданні Верховної Ради.

Що стосується історії України в НМТ, міністр зазначив, що поточного цього року все має залишитися так, як є. "Я боюся, що ще одну зміну просто наші діти не витримають. Тобто ми вже цей трек, здається, обрали. Якщо ми змінюватимемо, нам не подякують. Хоча історія України має бути в пріоритетах всюди, це обов'язковий компонент", - зазначив Лісовий.

Источник: Интерфакс-Украина
Лісовий, НМТ
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