PDF-документ про імунізацію можна завантажити з додатка Helsi

Як передає Укрінформ, про це Helsi.me повідомляє у Телеграмі.

«Тепер ви можете завантажити PDF-документ про імунізацію прямо з додатка Helsi», - ідеться в повідомленні.

Для цього потрібно перейти до розділу «Медична картка» та натиснути «Вакцинації», після цього обрати потрібний документ та натиснути кнопку «Завантажити у PDF» і він буде збережений на телефоні.

Ця послуга доступна в останній версії застосунку, тож потрібно оновити його.