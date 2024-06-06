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Helsi: Українці зможуть самостійно розшифрувати результати аналізів

11.06.2024 / 16:25
Новий сервіс для пацієнтів на основі штучного інтелекту може допомогти проаналізувати результати лабораторних досліджень. Сервіс не буде ставити діагнози, але надасть інформацію про ймовірні ризики для здоров’я, а також порекомендує, до якого фахівця можна звернутися.

Про це повідомляє пресслужба Helsi.

Зазначається, що скористатися новим сервісом зможуть всі користувачі мобільного застосунку Helsi, які дозволили аналізувати свої дані. У ньому з’явиться функція Helsi+.

Щоб отримати інформацію, достатньо завантажити результати аналізів в застосунок у PDF форматі й система розпочне їх вивчення.

Наголошується, що Helsi+ зможе коректно дослідити виключно аналізи самого користувача, адже бере дані з його профілю: вік та стать. Тому якісно розшифрувати аналізи, приміром, дитини чи батьків поки не вийде.

Нині для розшифровки доступні аналізи трьох найбільших мереж лабораторій: "Сінево", "Діла" та "Ескулаб". Helsi+ може дослідити тільки загальні аналізи крові та сечі — це перший найпоширеніший запит для визначення стану здоровʼя пацієнта. Послуга розшифровки безкоштовна — розповідає генеральний директор медичної інформаційної системи Helsi Євген Донець.

"Helsi+ — це певна еволюція застосунку, яка дає людині можливість не тільки реагувати на вже наявну проблему, а й привчити себе слідкувати за здоровʼям за допомогою сучасних технологій", — зазначив Євген Донець.

У застосунку також будуть доступні поради про здоровий спосіб життя. Йдеться про харчування, фізичну активність, режим дня та корисні звички.

Нова опція має низку переваг як для медиків, так і для пацієнтів — вважає сімейний лікар Дмитро Пемпко. Водночас наголошує — застосунок не замінить консультацію спеціаліста.

"Завдяки застосунку люди будуть розуміти, що з організмом щось не так, тому треба допомога спеціаліста. Важливо, що алгоритми не залякують пацієнта, адже в інтернеті можна натрапити на різні діагнози. Додаток просто каже, що є відхилення від норми, існує ризик певного захворювання. Але це не діагноз, не треба панікувати, писати заповіт чи займатися самолікуванням. Треба просто прийти на консультацію", — наголосив Пемпко.

Helsi, аналізи
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