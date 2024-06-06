Голубцов: Деякі винищувачі F-16, які передадуть Україні, будуть зберігатися за кордоном

Про це повідомив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт", - сказав він.

Голубцов зазначив, що це робиться для того, щоб ЗСУ могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть.

"Буде більше пілотів - буде більше літаків в Україні", - додав він.

Тим часом у росії заявили, що вважатимуть надані Україні F-16, які базуватимуться за кордоном, "законними цілями", якщо літаки братимуть участь у бойових вильотах.

"Якщо вони (F-16 - ред.) не будуть використовуватися за прямим призначенням, то не будуть (законною ціллю для зс рф - ред.), а ось якщо вони братимуть участь у бойових вильотах, то, безумовно, будуть. Включаючи й аеродроми, на яких вони базуються, з усіма наслідками, що випливають", - заявив голова оборонного комітету держдуми рф андрій картаполов.