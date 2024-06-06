російські пропагандисти пишуть, що нібито українська влада ризикує втратити контроль над Києвом, - Стратком

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій у Telegram.

У Центрі зазначили, що рф оприлюднила заяву західного псевдоексперта, де він "пророкував" злам оборони ЗСУ, втрату контролю над декількома великими містами включно зі столицею.

"Про це пишуть пропагандисти з посиланням на заяву ексагента ЦРУ Ларрі Джонсона. Правда: поширюючи цю брехню вустами чергового західного псевдоексперта, кремль намагається нагнітати панічні настрої серед українців. Ганебна втеча окупантів з Київщини навесні 2022 року стала безсумнівним доказом того, що їхні плани заволодіти столицею України ніколи не справдяться", - підкреслили у Центрі.

У відомстві заявили, що станом на сьогодні навколо Києва побудували сотні кілометрів фортифікацій та створили декілька кілець оборони, що почали робити ще з 2022 року. Також інтенсивно розбудовуються укріплення на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та в інших регіонах України: "Повторний наступ росіян на Київ став би для них військовою катастрофою – ще страшнішою, ніж у 2022 році", - наголосили у Центрі.