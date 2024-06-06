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Климпуш-Цинцадзе: Рада, що центристські партії збережуть свою більшість у Європарламенті

11.06.2024 / 09:10
Зі збільшенням кількості представників праворадикальних сил у Європейському парламенті Україна для своєї подальшої підтримки має посилити роботу з новими європарламентарями, вважає голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Я рада, що прогнози про те, що центристські партії збережуть свою більшість, здійснюються і здійснилися. І ми можемо розраховувати, що між собою вони знайдуть порозуміння, і Європейська народна партія, яка здобула чверть мандатів, і Соціал-демократична партія, і ліберали так звані оновлені, "Оновлена Європа", і "зелені", вони все ж таки будуть і надалі визначати політику і щодо самого європейського майбутнього Євросоюзу, і щодо подальшої підтримки України", - сказала Климпуш-Цинцадзе в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Водночас народний депутат наголосила, що для України "великим викликом є серйозне збільшення кількості представників праворадикальних сил у Європейському парламенті".

"Це означає, що ми маємо потроїти свої зусилля системної роботи з Європейським парламентом, і не лише з комфортними партіями, а й з партіями, які не поділяють нашого бачення, не усвідомлюють наших потреб як таких, що впливатимуть також і на майбутнє Європейського Союзу. Тому це велике, серйозне завдання, і, вочевидь, ми не повинні цим нехтувати і не повинні ставитися до підтримки Європейського Союзу як до даності. Нам важливо усвідомити, що над нею постійно треба працювати як із суспільствами в країнах-членах (ЄС - ІФ-У) - і це теж надзавдання, так і з новими європарламентарями", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Климпуш-Цинцадзе, Європейський парламент
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