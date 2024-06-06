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Лазуткін анонсував оновлення застосунку Резерв+

10.06.2024 / 18:30
18 червня у мобільному застосунку Резерв+ з’явиться QR-код.

Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Це дозволить використовувати електронні дані під час мобілізації як повноцінний військовий обліковий документ і замінить паперові версії.

«QR-код остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру Оберіг до паперового військово-облікового документа», – йдеться у повідомленні.

Речник МО зауважив, що станом на цей час у Резерв+ свої дані оновили понад 1,6 млн військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Понад 200 тисяч із них – жінки.

Лазуткін
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