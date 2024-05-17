Лазуткін: В Україні немає такої норми, що кинута в поштову скриньку повістка вважається врученою

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, в Україні відсутня така норма, яка б вважала, що кинута в поштову скриньку повістка була врученою.

"На даний момент діє інша норма. Людина повинна особисто розписатися в повістці і тільки тоді вона вважається врученою", - сказав Лазуткін.

Водночас він додав, що якщо з'явиться постанова, яка по-іншому це регулюватиме, тоді він це коментуватиме. Але наразі цього немає.