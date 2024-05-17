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Українцям розповіли, чи можна відмовитись від повістки після набрання чинності закону про мобілізацію

17.05.2024 / 18:30
З 18 травня після набрання чинності закону про мобілізацію українці призовного віку продовжать отримувати повістки “під підпис”.

Отримання повістки через електронний кабінет, що було запропоновано у законопроєкті у першому читанні, до другого було відхилено.

У якому разі чоловіки зможуть відмовитися від повістки – дізнавалися Факти ICTV.

Відмова від отримання повістки в Україні

Відмовитися від повістки можна у випадках:

  • якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);
  • повістку вручає неуповноважена на це особа;
  • на повістці немає печатки ТЦК/підпису його керівника.

Саме тому потрібно ретельно ознайомитись та уважно перечитати повістку, яку вам хочуть вручити.

Що має бути зазначено у повістці

Після 18 травня у повістці, оформленій належним чином,  мають бути зазначені:

  • ПІБ та дата народження – кому адресована повістка;
  • найменування ТЦК, що видав повістку;
  • мета виклику до ТЦК;
  • місце, день та час явки за викликом;
  • підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;
  • реєстраційний номер повістки;
  • роз’яснення про наслідки неявки та про обов’язок повідомити про причини неявки.

Кабміну надано ще час на розробку ухвали про обов’язкову відеофіксацію під час вручення повістки.

Хто може вручати повістки

Якщо раніше повістки мали вручати лише представники військкоматів, а пізніше – ТЦК, то зі змінами в законі вручити повідомлення про призов можуть:

  • самі уповноважені представники ТЦК;
  • виконавчі органи сільських, селищних, міських рад – після отримання розпорядження ТЦК;
  • керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій – за розпорядженням ТЦК;
  • керівники навчальних закладів – за розпорядженням ТЦК;
  • управителі багатоквартирних будинків.

Щодо співробітників Нацполіції – вони супроводжуватимуть представників ТЦК для вирішення конфліктних ситуацій.

повістка, мобілізація
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