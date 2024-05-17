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Кабмін змінив порядок оформлення та видачі військово-облікових документів

18.05.2024 / 10:10
Кабінет міністрів вніс зміни до порядку оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних і резервістів, а також форми такого документа. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 р. № 559, опублікованій на сайті уряду 17 травня.

Згідно з постановою, військово-обліковий документ оформлюють (створюють) і видають (замінюють) у таких формах.

В електронній формі - засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста, Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (у разі технічної реалізації).

У паперовій формі - на бланку, форма якого затверджується постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 559.

Також у постанові зазначено, що у військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, який містить відомості про зазначений документ (далі - QR-код військово-облікового документа) за наявності даних таких, як ПІБ, дата народження; номер облікової картки платника податків; окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів; відомості про результати медичних оглядів, що проводилися з метою визначення придатності до виконання обов'язкової служби, та інші.

Зазначається, що QR-код військово-облікового документа в електронній формі є формою військово-облікового документа в електронній формі у вигляді двовимірного штрихкоду, який містить відомості про зазначений військово-обліковий документ. Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду і не може використовуватися без нього.

Згідно з текстом постанови, військово-обліковий документ в електронній формі та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

Кабмін, військовий квіток
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