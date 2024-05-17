Заступник міністра оборони України розповів про прогрес у досягненні взаємосумісності з НАТО

Як передає Укрінформ, про це йдеться на офіційному веб-сайті Міністерства оборони.

«Мій напрям веде роботу як над концепцією Дорожньої карти взаємосумісності з НАТО, заходами адаптованої Річної національної програми Україна-НАТО, так і над реалізацією спільних середньострокових та довгострокових проєктів. І все це про стандарти НАТО», - зазначив Гайдер.

За його словами, на сьогодні вже імплементовано 322 стандарти НАТО, а ще 50 перебувають на стадії впровадження. Також одним із важливих проєктів є запуск першої спільної з НАТО інституції - NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre (JATEC).

«Цитуючи міністра оборони, скажу, що Збройні сили мають відповідати усім критеріям НАТО, і для цього треба змінюватися задля досягнення взаємосумісності», - підкреслив заступник міністра оборони.

За його словами, центр має забезпечити спільний аналіз безпекових викликів, сприяти вдосконаленню системи підготовки та військової освіти. Над спільним розвитком спроможностей у рамках роботи центру працюватимуть разом українці та наші колеги з країн-членів НАТО.

Гайдер також підкреслив, що Україна буде не лише отримувачем, але й надавачем цінного досвіду: «Наш внесок у діяльність центру пов’язаний насамперед із десятирічним досвідом російсько-української війни, інноваціями та практиками, які ми сформували за час повномасштабного вторгнення росії. І цей досвід уже змінює стандарти НАТО, формує спроможність відповідати на виклики та загрози у сфері оборони».