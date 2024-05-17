МО України затвердило перелік хвороб, з якими можуть призвати на фронт або на службу в тилу

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало детальний перелік захворювань, із якими можуть мобілізувати.

https://www.rbc.ua/rus/news/kimi-hvorobami-mozhut-mobilizuvati-ukrayini-1715858640.html

Ступені придатності до служби. Що змінилося

Відповідно до положень нового закону про мобілізацію, всі військовозобов'язані українці мають оновити свої військово-облікові дані. Після цього ТЦК може направити на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для визначення ступеня придатності до служби за станом здоров'я.

Комісія надаватиме висновок на підставі оновленого переліку хвороб Міноборони. У даному документі розписано, у яких випадках особу можуть визнати:

придатною;

непридатною з виключенням із військового обліку;

тимчасово непридатною, що потребує лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків;

тимчасово непридатною з переоглядом через 6-12 місяців;

придатною до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ), навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Важливо також зазначити, що від 4 травня 2024 в Україні було скасовано статус "обмежено придатного". Особи з такою позначкою у військово-облікових документах мають пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року за відповідним направленням від ТЦК.

Список захворювань із якими можуть мобілізувати

Новий розклад хвороб містить кілька тисяч діагнозів, і у кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні.

Інфекційні та паразитарні хвороби

Статус "придатний" надаватимуть особам, що мають:

залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;

хронічні вірусні гепатити з незначним порушенням функцій або без порушення функції;

хворобу, зумовлену ВІЛ (стабільна) або безсимптомне носійство ВІЛ, з імунною компенсацією.

Придатними до служби в тилу (у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони) ВЛК визнаватиме осіб з таким діагнозом:

клінічно вилікуваний туберкульоз;

хронічні вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій;

хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною субкомпенсацією.

Новоутворення

Діагнози для надання статусу "придатний":

злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин, справжня поліцитемія, інші новоутворення невизначеного чи невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин та мієлодиспластичний синдром – захворювання у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій – з незначними порушеннями функцій.

Придатні до служби в тилу, діагнози:

злоякісні новоутворення всіх локалізацій – стани після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри;

злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин, справжня поліцитемія, інші новоутворення невизначеного чи невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин та мієлодиспластичний синдром – повільно прогресуючі і не прогресуючі з помірними та незначними порушеннями функції кровотворної системи і нечастими загостреннями;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій – з помірними порушеннями функцій.

Хвороби крові і кровотворних органів

Анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів; деякі порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити).

Статус "придатний" – хвороби повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями;

Придатні до служби в тилу – хвороби повільно прогресуючі з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями.

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та обміну речовин

Усі хвороби щитоподібної залози (за виключенням новоутворень); усі типи цукрового діабету та інших порушень регуляції глюкози; порушення інших ендокринних залоз; недостатнє та надмірне харчування, порушення обміну речовин (усі види ожиріння, функціональна гіпербілірубінемія, ліпоматоз).

За наявності цих хвороб:

Статус "придатний" надається – у разі незначних порушень функцій чи з без порушень функцій;

Статус придатного до служби в тилу – з помірними порушеннями функцій.

Розлади психіки та поведінки

Органічні, симптоматичні (екзогенні) психічні розлади (усі види деменцій, органічний амнестичний синдром, психічні розлади внаслідок ураження головного мозку або внаслідок соматичної хвороби; розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку).

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" надається – коли спостерігаються стійкі компенсації наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми;

Статус придатного до служби в тилу – у разі легких психічних проявів.

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, опіоїдів, канабіоїдів, седативних, снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних засобів та інших).

За наявності цих діагнозів:

Статус придатного до служби в тилу – при синдромі залежності з помірними або легкими психічними розладами.

Ендогенні психози (шизофренія, шизотиповий розлад, хронічні маячні розлади, гострі та транзиторні психічні розлади, шизоафективні розлади, маніакальний епізод, біполярний афективний розлад, стійкі та інші розлади настрою (афективні).

За наявності цих діагнозів:

Статус придатного до служби в тилу – при розладах настрою (афективні) з рідкими приступами та тривалими проміжками повного клінічного здоров’я.

Невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматоформні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, ПТСР, депресивний епізод).

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" надається – при легких психічних розладах з виходом в одужання;

Статус придатного до служби в тилу – при помірно виражених, тривалих або повторних психічних розладах.

Поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій; розлади поведінки та емоцій у підлітковому та зрілому віці; розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади, специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, розлади рухової функції, розлади, пов’язані з психологічним розвитком тощо.

За наявності цих діагнозів:

Статус придатного до служби в тилу – коли симптоми помірно виражені з нестійкою компенсацією або компенсовані.

При постановці діагнозу розумова відсталість легкого ступеня ВЛК надаватиме статус придатного до служби в тилу.

Хвороби нервової системи

Запальні хвороби центральної нервової системи, їх наслідки (усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес).

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – при незначних порушеннях функцій та без порушень функцій;

Статус придатного до служби в тилу – у разі помірних порушень функцій.

Хвороби центральної нервової системи, їх наслідки (системні атрофії; екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші).

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – коли хвороба повільно прогресуюча з незначними порушеннями функцій;

Статус придатного до служби в тилу – хвороба повільно прогресуюча з помірними порушеннями функцій.

Епізодичні та пароксизмальні розлади (епілепсія та епілептичні синдроми, епілептичний статус, мігрень, розлади сну, в тому числі апное сну).

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – при епізодичних та пароксизмальних розладах з незначними порушеннями функцій органів і систем;

Статус придатного до служби в тилу – при епілепсії з поодинокими і рідкими (судомними і безсудомними) епілептичними нападами без психічних порушень.

Хвороби периферичної нервової системи (ураження черепних нервів, нервових корінців та сплетінь, полі-, мононейропатії, усі форми міастеній, міопатії, хвороби нервово-м’язового з’єднання та м’язів), (дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші).

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – при незначних порушеннях функцій та без порушень;

Статус придатного до служби в тилу – при помірних порушеннях функцій.

Хвороби ока та придаткового апарату

Хвороби повік, сльозового апарату, орбіти та кон’юнктиви, вади їх розвитку.

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – незначно виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви, помірні або незначно виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або обох очах без порушення зорових або рухових функцій очей;

Статус придатного до служби в тилу – виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви оці або помірно виражені на обох очах; різко виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або на обох очах.

Хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння, дегенеративні захворювання), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (усі види катаракти), судинної оболонки; хвороби скловидного тіла та очного яблука; неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів, інші хвороби ока та його придаткового апарату.

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – помірно виражені, непрогресуючі з рідкими загостреннями на одному оці або незначно виражені на обох очах;

Статус придатного до служби в тилу – різко виражені з прогресуючим, значно вираженим зниженням зорових функцій та частими загостреннями на одному оці або помірно виражені на обох очах.

Статус придатного до служби в тилу надаватимуть за діагнозом відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на одному або обох очах після успішного хірургічного лікування.

При наявності усіх форм глаукоми:

Статус "придатний" – офтальмогіпертензія на одному або обох очах;;

Статус придатного до служби в тилу – глаукома у розвиненій стадії на одному оці; у початковій стадії одного або обох очей.

Зорові розлади, пов’язані з хворобами м’язів ока є підставою для надання статусу придатного до служби в тилу у разі наявності стійкого паралічу рухових м’язів за відсутності диплопії; співдружної косоокості за відсутності бінокулярного зору.

Порушення рефракції та акомодації (гіперметропія, міопія, астигматизм, анізометропія, пресбіопія та інше).

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 3,0 дптр і до 6,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 2,0 дптр і до 3,0 дптр;

Статус придатного до служби в тилу – короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 6,0 дптр і до 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 3,0 дптр.

Розлади зору та сліпота (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо).

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу;

Статус придатного до служби в тилу – гострота зору обох очей з корекцією до 0,5; гострота зору одного ока з корекцією вище 0,5 при гостроті зору другого ока з корекцією до 0,2.

Хвороби вуха та сосковидного відростка

Статус "придатний" надається за наявності:

хвороби зовнішнього вуха (перихондрит, набутий стеноз та інші);

однобічний або двобічний середній отит, який не супроводжується неповною епідермізацією та/або з грануляціями, виділеннями, епідермальними масами, холестеатомою;

залишкові явища хвороб середнього вуха та соскоподібного відростка;

вестибулярно-вегетативні розлади середнього та легкого ступеня тяжкості;

меньєроподібні стани;

стійка чутливість до вестибулярних подразників;

середньо-тяжка двобічна приглухуватість (за певних показників тональної шкали);

глухота або глибоке порушення слуху на одне вухо та приглухуватість середньо-тяжкого ступеня слуху на друге (за певних показників тональної шкали);

однобічна глухота вуха/глибоке порушення слуху при збереженні рівня порогів слуху по всій тональній шкалі до 15 дБ на інше вухо (за певних показників тональної шкали);

однобічні або двобічні прогресуючі порушення слухової функції;

тяжке порушення слуху на одне вухо та приглухуватість середньо-тяжкого ступеня на друге (за певних показників тональної шкали).

Статус придатного до служби в тилу – двобічна тяжка приглухуватість (вирахуване середньоарифметичне значення порогів слуху на частотах 0,5; 1; 2 та 4 кГц за даними порогової тональної аудіометрії знаходиться в межах 65-80 дБ).

Хвороби системи кровообігу

Некоронарогенні хвороби серця, легеневе серце і порушення легеневого кровообігу, усі форми кардіоміопатії, порушення серцевого ритму та провідності, дегенерація (дистрофія) міокарду, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад серця, що супроводжуються серцевою недостатністю.

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – за наявності об’єктивних даних без серцевої недостатності;

Статус придатного до служби в тилу – із серцевою недостатністю I-IIА стадії.

Гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія.

Статус "придатний" – якщо діагностована гіпертонічна хвороба I стадії;

Статус придатного до служби в тилу – гіпертонічна хвороба III стадії без незворотних структурних уражень органів-мішеней; гіпертонічна хвороба II стадії.

Ішемічна хвороба серця (усі форми стенокардії, гострий та повторний інфаркт міокарда, їх ускладнення); хронічна ішемічна хвороба серця (атеросклеротична хвороба серця, аневризма серця, коронарної артерії, наслідки хірургічних втручань на судинах серця, імплантації штучного водія ритму та інші, що супроводжуються серцевою недостатністю).

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – серцева недостатність I стадії;

Статус придатного до служби в тилу – із серцевою недостатністю IIА стадії.

Цереброваскулярні хвороби (субарахноїдальний, внутрішньошлуночковий, внутрішньочерепний (не травматичний) крововилив, транзиторні церебральні ішемічні напади і споріднені з ними синдроми, інфаркт головного мозку, інсульт (геморагічний, ішемічний), його наслідки, закупорка, стеноз, емболія, тромбоз, аневризма прецеребральних, базилярної, сонної, хребтової артерій; церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань).

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – при незначних порушеннях функцій;

Статус придатного до служби в тилу – з помірними порушеннями функцій.

Хвороби артерій, артеріол та капілярів; набутий артеріовенозний свищ, спадкова гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус; хвороби вен, лімфатичних судин та вузлів з незначними порушеннями кровообігу та функцій; за наявності об’єктивних даних без порушень кровообігу та функцій – надається статус придатного до служби в тилу.

Усі форми геморою:

Статус "придатний" – з рідкими загостреннями при успішному лікуванні;

Статус придатного до служби в тилу – з випадінням вузлів 2-3 стадії.

Хвороби органів дихання

Повністю придатними визнаватимуть за наявності таких захворювань: поліпозні, негнійні або гнійні синусити; парези та паралічі гортані з помірним порушенням функції голосоутворення та дихання; спастична дисфонія середньої тяжкості; хронічний декомпенсований тонзиліт; стійкий розлад барофункції вуха або навколоносових пазух, а також викривлення носової перетинки з порушенням носового дихання.

Якщо в особи діагностований хронічний бронхіт, емфізема, хронічна обструктивна хвороба легенів, бронхоектатична хвороба; хвороби легенів, спричинені зовнішніми агентами, пневмоконіози, хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосидероз та інші дисеміновані захворювання легень; хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів диханняабсцес легені та середостіння, піоторакс та інші, ВЛК надаватиме статус:

Придатний – коли є незначні порушення функції зовнішнього дихання або без порушень;

Придатний до служби в тилу – з помірними порушеннями функції зовнішнього дихання.

Хворих на інтермітуючу бронхіальну астму визнаватимуть повністю придатними.

Якщо діагностована персистуюча бронхіальна астма середньої тяжкості; легка персистуюча бронхіальна астма – статус придатного до служби в тилу.

Хвороби органів травлення

Військовозобов'язаний буде визнаний повністю придатним за наявності таких хвороб і станів:

Відсутність 10 і більше зубів на одній щелепі або заміна їх знімним протезом;

Відсутність 8 кутніх зубів на одній щелепі;

Відсутність 4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміна їх знімними протезами;

Відсутність 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутність другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами;

Множинний ускладнений карієс зубів;

Пародонтит, пародонтоз генералізований та захворювання слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню;

Щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу без порушення функцій;

Хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки(езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна); хвороби апендикса; неінфекційний ентерит та коліт; інші хвороби кишківника та очеревини – без порушень функцій;

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки – з незначними порушеннями функцій;

Хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз); хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) – без порушень або з незначними порушеннями функцій;

Грижа пахова, стегнова, пупкова грижа, грижа черевної стінки, діафрагмальна грижа, інші та неуточнені грижі черевної порожнини – з помірними та незначними порушеннями функцій.

Статус придатного до служби у тилу (військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони надаватимуть особам з такими хворобами органів травлення):

Щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу – з помірними та незначними порушеннями дихальної, нюхової, ковтальної та мовної функцій;

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки – з помірними порушеннями функцій;

Хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки; хвороби апендикса; неінфекційний ентерит та коліт; інші хвороби кишківника та очеревини – з помірними та незначними порушеннями функцій;

Хвороби печінки; жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) – з помірними порушеннями функцій і частими загостреннями.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Статус придатного надаватимуть за наявності діагнозу:

Обмежені, рідко рецидивуючі форми екземи, обмежені форми псоріазу, нейродерміту; червоний плоский лишай;

Всі форми гніздового облисіння та вітиліго; обмежена склеродермія; себорея, ускладнена абсцедувальними вуграми, хронічна кропивниця, рецидивний набряк Квінке;

Статус придатного до служби в тилу:

Поширений псоріаз, часто рецидивуючі форми обмеженої та поширеної екземи, дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з обмеженою ліхеніфікацією шкірного покриву, дискоїдний червоний вовчак, фотодерматити, вульгарний іхтіоз, рецидивуюча багатоформна еритема.

Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини

Поліартроз, коксартроз, гонартроз, інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів; хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилків, бурсопатії, ентезопатії, ураження плеча; остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, остеомаляція у дорослих, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета, юнацькі остеохондрози кісток (крім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща.

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – якщо є незначні порушення функцій або без порушень;

Статус придатного до служби в тилу – з помірними порушеннями функцій.

Набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи, набуті деформації кінцівок, набута плоскостопість; фібробластичні порушення.

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – якщо є незначні порушення функцій або без порушень;

Статус придатного до служби в тилу – з помірними порушеннями функцій.

Хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки (кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії):

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – якщо є незначні порушення функцій або без порушень;

Статус придатного до служби в тилу – з помірними порушеннями функцій.

Хвороби сечостатевої системи

Гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок (нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркова недостатність).

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – якщо є незначні порушення функцій;

Статус придатного до служби в тилу – з помірними та незначними порушеннями функцій без ниркової недостатності.

Обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія, вторинний пієлонефрит, сечокам’яна хвороба, інші хвороби нирки і сечоводу, зморщена, мала нирка, набута кіста нирки, цистит, хвороби сечового міхура, невенеричний уретрит, стриктура уретри, інші хвороби уретри та сечовивідної системи.

Статус "придатний" – якщо є незначні порушення функцій;

Статус придатного до служби в тилу – з помірними порушеннями функцій.

Хвороби чоловічих статевих органів (гіперплазія простати, аденома, фіброаденома та міома простати, запальні та інші хвороби простати, гідроцеле та сперматоцеле, перекручування яєчка, орхіт та епідидиміт, чоловіча безплідність, надмірна крайня плоть, фімоз і парафімоз, лейкоплакія статевого члена, баланопостит тощо).

Статус "придатний" – якщо є незначні порушення функцій;

Статус придатного до служби в тилу – з помірними порушеннями функцій.

Хвороби молочної залози (фібрознокістозна мастопатія, кісти молочних залоз, аденоматоз, ектазія протоків, гіпертрофія молочних залоз, мастодінії, виражений птоз).

Придатні – якщо є незначні порушення функцій;

Придатні до служби в тилу – з помірними порушеннями функцій.

Запальні хвороби органів малого тазу у жінок (сальпінгіт і оофорит, запальна хвороба матки, запальна хвороба шийки матки, інші запальні хвороби жіночих тазових органів, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви і вульви).

Придатні – якщо є незначні порушення функцій;

Придатні до служби в тилу – з помірними порушеннями функцій.

Незапальні хвороби жіночих статевих органів (ендометріоз, випадіння статевих органів у жінок, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі із залученням жіночих статевих органів, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв’язки матки, фолікулярна кіста яєчника, кіста жовтого тіла, поліпи жіночих статевих органів тощо).

Придатні – якщо є незначні порушення функцій;

Придатні до служби в тилу – з помірними порушеннями функцій.

Вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення

Вроджені вади розвитку органів та систем; целіакія; вроджені вади розвитку та деформації кістково-м’язової систем; хромосомні аномалії.

Придатні – якщо є незначні порушення функцій або без порушень;

Придатні до служби в тилу – з помірними порушеннями функцій.

Травми, отруєння

Переломи кісток черепа та обличчя, перелом склепіння черепа, кісток обличчя, верхньої та нижньої щелепи; травми носа, вуха, губи та ротової порожнини; ушкодження структур слухової системи; травми ока та орбіти; травми горла, трахеї, гортані; внутрішньочерепна травма (струс, контузія, здавлення, наявність чужорідного тіла, крововиливи внаслідок травми); травма зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів; наслідки ураження центральної нервової системи від дії зовнішніх чинників.

Придатні – якщо є незначні порушення функцій або без порушень;

Придатні до служби в тилу – з помірними порушеннями функцій.

Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів (переломи хребта на будь-якому рівні, перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска; розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку).

Придатні – якщо порушень функцій немає;

Придатні до служби в тилу – з незначними порушеннями функцій.

Травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів, розташованих позаочеревинно, органів тазу, політравма.

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – якщо порушень функцій немає;

Статус придатного до служби в тилу – з незначними порушеннями функцій.

Травми верхніх та нижніх кінцівок (переломи кісток, травматичне пошкодження кровоносних судин, невилучені металеві конструкції), переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці, переломи кісток тазу.

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – якщо є незначні порушення або без них;

Статус придатного до служби в тилу – з помірними порушеннями функцій.

Термічні та хімічні опіки; відмороження; тепловий і сонячний удар, вибухова травма, акубаротравма, баротравма вуха, легені, кесонна хвороба, асфіксія, ураження блискавкою, електричним струмом, впливи вібрації, джерел іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання та токсичні дії мікроорганізмів I-II груп патогенності, особливо небезпечними інфекційними хворобами.

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – якщо є з незначні порушення функцій або без них; акубаротравма легкого ступеня;

Статус придатного до служби в тилу – з помірними порушеннями функцій; акубаротравма середнього ступеня тяжкості.

Отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними речовинами; токсична дія алкоголю, органічних розчинників, вуглеводнів, роз’їдаючих, дезінфікуючих засобів, газів, димів та парів, пестицидів, продуктів харчування, токсична дія від укусу тварин, плазунів, комах.

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – якщо є з незначні порушення функцій або без них;

Статус придатного до служби в тилу – з помірними порушеннями функцій.

Інші хворобливі прояви

Розлади вегетативної нервової системи (ідіопатична периферична вегетативна невропатія (ідіопатична вегетативна недостатність - синдром Бредбері-Еглстона)) з синкопальними станами; сімейна дизавтономія (Райлі-Дея); багатосистемна дегенерація, нейрогенна ортостатична гіпотензія (синдром Шая-Дрейджера).

За наявності цих діагнозів:

Статус "придатний" – якщо є стійкі помірно виражені вегетативні розлади;

Статус придатного до служби в тилу – стійкі значно виражені вегетативні прояви.

Помірне заїкання або недомовлення, що робить мову недостатньо виразною – статус "придатний".

Заїкання із захлинанням високого ступеня, що охоплює весь мовний апарат та робить мову мало зрозумілою; ангіотрофоневроз кінцівок I-II стадії; неорганічний енурез – статус придатного до служби в тилу.