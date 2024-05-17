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Зеленський: Час окупанта на нашій землі обмежений і його вигнання неминуче

19.05.2024 / 10:10
Президент України Володимир Зеленський заявив, що, вшановуючи пам'ять жертв депортації кримських татар і засуджуючи сьогодні російське знущання з Криму, ми відчуваємо, ми знаємо, що російське зло не є і не буде всесильним.

"Час окупанта на нашій землі обмежений і його вигнання неминуче і залежить від того, як ми всі чинимо опір, як ми всі намагаємося об'єднати світ, як сам світ налаштований на захист людяності та життя", - сказав він у відеозверненні.

За його словами, "російська окупація Криму 2014 року стала справді перевіркою рішучості для всіх у світі. Належної реакції тоді не було, і путін вирішив, що він нібито може робити більше зла безкарно".

"Історична крапка, поставлена тоді (25 лютого 2022 року - ІФ-У) більше ніколи не стане для України крапкою з комою. Ніколи в москви не буде шансу підкорити нашу країну, наших людей, свідомість та історію", - сказав він.

"Не забуваємо також про інші напрямки боїв, крім харківських. Краматорський, Покровський, Курахівський, південні напрямки, всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту", - сказав Зеленський.

"Ми разом із партнерами готуємо справжній майданчик, майданчик для миру, який справді здатен примусити росію до миру, який росія не зможе обдурити. І за цей тиждень ми додали ще нових учасників саміту, тільки на рівні глав держав і урядів відбулися мої розмови з Грузією, Канадою, Республікою Корея, Люксембургом, Малаві, Португалією, Словенією, Францією, Швецією, Ліберією, також говорив із Держсекретарем США", - зазначив він.

Зеленський
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