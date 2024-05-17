Українцям нагадали, хто і де має право вручати повістку

Детальніше про те хто і де має право видавати повістки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Хто і де має право вручати повістку
Відповідно до нового закону, чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані оновити свої облікові дані протягом двох місяців. І зробити вони можуть це серед іншого за викликом, тобто після вручення повістки. Законодавством визначено, що вручити її можуть:
- представники ТЦК, органу СБУ та підрозділу Служби зовнішньої розвідки (залежно від того, де військовозобов'язаний перебуває на обліку)
- представники органу місцевого самоврядування (сільських, селищних рад та міських виконкомів)
- роботодавець (керівник підприємства, де працює військовозобов'язаний);
- керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);
- управителі багатоквартирних будинків (ОСББ)
Під час вручення повістки представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов’язані назвати свої прізвища, ім’я та по батькові, посади, а також пред’явити службові посвідчення.
У разі отримання повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк.
При цьому місця, де можуть вручати повістки суттєво не змінилися. Це - місце роботи, проживання, на вулиці, у парках та в інших громадських місцях. Робити це можуть також і на блокпостах.
Що стосується поліції, новий закон визначає, що поліцейські будуть брати участь у заходах щодо оповіщення разом із представниками ТЦК, забезпечуючи порядок під час вручення повісток, але не вручатимуть їх.
Що має бути вказано в повістці
У повістці про виклик до ТЦК та СП мають бути зазначені:
- прізвище, ім’я та по батькові і дата народження громадянина, якому адресована повістка;
- найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що видав повістку;
- мета виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- місце, день і час явки за викликом;
- підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;
- реєстраційний номер повістки;
- роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.
Для громадян, які самостійно прибули до військкомату та підлягають направленню на навчання у зв’язку з призовом на військову службу час явки до ТЦК та СП встановлюється протягом двох місяців з дня проходження ВЛК.
Поважні причини, за яких можна не приходити до ТЦК
Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці визнаються:
- перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
- смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).
У разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК, повідомити про причини неявки, звернувшись до зазначеного у повістці територіального центру комплектування або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.
Важливо. За ігнорування повісток або відмову від проходження від ВЛК українцям загрожують нові штрафи, які встановлені для громадян в межах від 17 000 до 25 500 гривень. Відповідний закон вже підписано главою держави.