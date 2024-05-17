ISW: російські війська після значної паузи активізували дії в районі Часового Яру

"російські війська нещодавно активізували свої зусилля із захоплення важливого з оперативного погляду міста Часів Яр, прагнучи скористатися тим, що російські наступальні операції на півночі Харківської області та наступальні операції, що тривають на сході України, призвели до посилення тиску на українські сили на всьому театрі воєнних дій", - ідеться у звіті ISW.

Зазначається, що російські війська після значної паузи активізували дії в районі Часового Яру із застосуванням бронетехніки. Так, на геолокованих кадрах, опублікованих 17 травня, видно, як російські війська атакують із застосуванням щонайменше семи машин бронетехніки неподалік Іванівського (на схід від Часового Яру). У ISW вважають, що такі атаки, ймовірно, віщують загальну активізацію російських зусиль із захоплення міста. "Захоплення росією Часового Яру матиме оперативне значення, оскільки воно надасть російським військам вигідні позиції для початку наступних наступальних операцій проти Костянтинівки та Дружківки, міст, що утворюють південну частину українського оборонного поясу - основи оборони України на Донеччині", - наголошують аналітики ISW.

російські сили також використовують ситуацію із загостренням бойових дій у Харківській області, яка змусила Сили оборони України перекинути "частини української бригади, що оборонялася в районі Часового Яру, в район Вовчанська", - зазначають в ISW.

"російські сили, найімовірніше, проведуть наступальну операцію в Україні найближчими місяцями. Її мета - розтягнути українські сили широкою лінією фронту і підтримувати регулярний наступальний тиск, щоб спробувати загалом послабити лінію оборони України", - йдеться у звіті. Водночас фахівці ISW констатують, що російські війська, найімовірніше, сподіваються здійснити оперативно значущий прорив у будь-якому місці вздовж лінії фронту, але, ймовірно, віддадуть пріоритет району Часового Яру або "фронту на захід від Авдіївки, де вони змогли домогтися тактично значущих успіхів за останні тижні".

"російські сили наразі намагаються досягти значущих у тактичному й оперативному сенсі успіхів в Україні, перш ніж прибуття масштабної безпекової допомоги США в червні та липні 2024 року дасть змогу українським силам стримати наступ Росії", - зазначають в Інституті вивчення війни.