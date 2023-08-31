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МО України повністю оновило Розклад хвороб для оцінки придатності військовозобов’язаних

04.09.2023 / 15:23
Міністерство оборони України затвердило новий список хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

Зокрема, зазначається, що відомство повністю оновило Розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців; деталізовало порядок визначення місця служби для обмежено придатних; уточнило порядок прийняття постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) із проходженням військової служби та захистом Батьківщини; уточнило перелік документів, які необхідно подати на розгляд тощо.

Раніше у пункті 20.4 Розділу III Положення визначалось, що у воєнний час за статтями Розкладу хвороб, які передбачають варіанти - індивідуальну оцінку придатний або обмежено придатний до служби, ВЛК має приймати постанову "придатний до військової служби", за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Тепер слова та цифри "за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в" з Положення виключено, тобто за "спірними" статтями придатними визнаватимуть всіх.

Зазначимо, що статті за якими тепер також можуть мобілізувати:

  • 2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;
  • 4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
  • 5-в – безсимптомний ВІЛ;
  • 13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
  • 14-в – легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;
  • 17-в – невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади (фобії, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес) при помірно виражених, короткострокових проявах;
  • 21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;
  • 22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.

Щодо обмежено придатних, то відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС).

У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю, командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю.

Зазначається, що порядок проходження служби військовослужбовцями, які визнані ВЛК обмежено придатними, визначається Положенням про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженим указом президента від 10 грудня 2008 року № 1153 та Інструкцією про організацію виконання Положення (наказ МОУ від 10 квітня 2009 року № 170).

мобілізація, хвороби
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