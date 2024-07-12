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Стало відомо, які хвороби поширені у військових

15.07.2024 / 18:30
Після повернення з війни у ветеранів можуть виникнути різні проблеми зі здоров’ям.

Поради про те, до якого лікаря слід звернутися бійцям та де проходити лікування, є у довіднику для ветеранів.

Громадська організація Принцип разом із Національною службою охорони здоров’я розробили довідники для ветеранів про поширені хвороби, які виникають під час військової служби.

Там описані симптоми, гарантовані медичні послуги та контакти ГО, які надають допомогу.

Найперший фахівець, до якого слід звернутися, це сімейний лікар. Він надає первинну консультацію, направляє на аналізи чи обстеження та до вузькопрофільних спеціалістів.

Які хвороби поширені у військових

Одна із найпоширеніших медичних проблем у ветеранів – черепно-мозкові травми. Якщо вони виникали на фронті, слід сказати про це лікарю.

Війна може негативно вплинути на зір. Це зумовлено постійним стресом поганим сном і впливом шкідливих речовин.

Зазвичай погіршення зору відбувається з часом.

Бойові травми можуть призвести до проблем із опорно-руховим апаратом. Це проявляється болем під час рухів, набряком та атрофією м’язів. Щоб запобігти ускладненням, варто звернутися до лікаря.

Недотримання гігієни та травми можуть призводити до хвороб сечостатевої системи. Необхідно звертатися за медичною допомогою за перших симптомів.

Стрес, травми та вживання медикаментів можуть негативно вплинути на репродуктивне здоров’я військових.

Стрес, неправильне харчування, куріння, переохолодження на службі можуть сприяти поширенню туберкульозу.

Бронхіальна астма також є одним із поширених станів системи органів дихання, що розвивається у військових внаслідок контакту з димом чи хімічними речовинами.

Неможливість дотримання гігієни та неправильне харчування можуть призвести до проблем із шлунково-кишковим трактом.

Під час фізичного навантаження можуть виникнути хвороби серцево-судинної системи. Вони проявляються підвищення артеріального тиску, болем у грудях і задишкою.

Перебування в екстремальних умовах, контакт з кровʼю чи іншими біологічними рідинами людини може призводити до зараження вірусним гепатитом і ВІЛ.

Нав’язливі спогади, стійке відчуття загрози, панічні атаки та депресія – часті проблеми серед ветеранів. Психологічна допомога є необхідною у таких випадках.

Постійний стрес може призвести до вживання психоактивних речовин. Важливо звертатися за допомогою при перших ознаках залежності.

ветерани, хвороби
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