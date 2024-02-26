Войти | Зарегистрироваться
02:10

пятница,
01 марта
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Верещук розповіла, як держава може залучати ветеранів до реінтеграції деокупованих територій

29.02.2024 / 10:12
Ветерани найбільше вмотивовані особи для виконання функцій держави на деокупованих територіях, гідні бути керівниками районних військових адміністрацій, керувати областями на деокупованих територіях, здійснювати і реалізовувати політику щодо відновлення та реінтеграції.

Про це заявила віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у межах форуму «Підтримка ветеранського підприємництва: від національної до регіональної перспективи», передає кореспондент Укрінформу.

У контексті панельної дискусії урядовиця розповіла про те, яким чином держава може залучати ветеранів до реінтеграції деокупованих територій України.

«По-перше - це резерв. Ті резерви, які ми зараз формуємо, а це резерв кадрового забезпечення для державних органів влади, за всіма напрямками потребують ветеранів. Хто, як не ветеран, найбільше вмотивований, найбільше шанований у суспільстві для виконання функцій держави на деокупованих територіях», - зазначила Верещук.

Верещук запевнила, що і фізично, і морально українські ветерани гідні бути керівниками районних військових адміністрацій, керувати областями на деокупованих територіях, здійснювати і реалізовувати політику держави щодо відновлення та реінтеграції.

«По-друге, ми кажемо про очевидні мілітарні задачі, які будуть стояти на деокупованих територіях. Адже, на жаль, сусід буде продовжувати залишатись нашим сусідом і нашим ворогом і ми змушені будемо формувати свою політику в державі так, щоб ті території, які сьогодні є під тимчасовою окупацією і навіть деокуповані мали мілітарні складову», - наголосила міністр.

За її словами, саме люди з-поміж ветеранів, які мають минуле у військовій справі, зможуть забезпечити керування такими територіями.

Віцепрем’єр також переконана, що ветерани на керівних посадах в регіонах «зможуть сформувати взаємодію між цивільною владою і військовою».

 «Вони зможуть стати тим мірилом моральним, яке дає право втілювати в життя основні засади державної політики. Я вважаю, що авторитет ветерана буде працювати на державу і для держави на цих територіях», - підсумувала віцепрем’єрка

Верещук, ветерани
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 марта
29 февраля
28 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.