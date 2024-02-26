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Юрист прокоментував підписаний президентом законопроєкт про демобілізацію

28.02.2024 / 18:30
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків. Про це йдеться в картці проєкту №11035 Про внесення змін до глави ХІІ Прикінцеві положення Закону України Про військовий обов’язок і військову службу щодо строків строкової військової служби.

Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначив, що цей законопроєкт передбачає звільнення з військової служби осіб, які раніше були призвані на строкову службу. Президенту було надане право звільнити їх в запас у 2024 році.

Так, військовослужбовці строкової служби, термін служби яких закінчився під час дії воєнного стану, а також військову службу яких було продовжено понад встановлені терміни — звільняються з військової служби в запас у терміни, визначені указом глави держави.

Юрист також зазначив, що далі призову й строкової служби більше не буде, а буде тільки базова служба.

Юрист і адвокат прокоментував, що демобілізовані особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжити військову службу. Тобто призвати на службу їх можуть тільки за власним бажанням.

Проте, Ростислав Кравець зазначив, що зараз у законопроєктах є розбіжності. У законопроєкті 10449 в перехідних положеннях зазначено, що військовослужбовці, які проходили військову службу, звільняються з військової служби в запас протягом визначеного президентом терміну, але не пізніше шести місяців з дня набрання цим законом чинності. Тобто цим законом передбачається шість місяців, а у законі про звільнення в запас строковиків передбачається 12 місяців.

На думку юриста, якщо пізніше буде підписаний законопроєкт 10449 про мобілізацію, то цей термін може скоротитися до шести місяців. Але як буде надалі, поки що невідомо, оскільки ще немає фінального тексту до другого читання законопроєкту.

Кравець
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