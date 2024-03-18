Адвокат: Наявність відстрочки від мобілізації не звільняє від обов’язкового військового обліку

Як оновити дані в ТЦК за наявності відстрочки від мобілізації або бронювання. Як довести своє право на відстрочку від мобілізації — Факти ICTV запитали в юриста.

Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначив, що згідно з новим законом, оновлювати військово-облікові дані необхідно всім військовозобов’язаним особам — тим, хто має відстрочку від мобілізації, й тим, хто її не має.

Якщо є відстрочка від мобілізації, Ростислав Кравець радить підготувати два пакети документів, які її підтверджують.

Право на відстрочку може надавати:

навчання;

бронювання;

наявність неповнолітніх дітей;

якщо людина є піклувальником чи опікуном тощо.

Те саме стосується осіб, які за станом здоров’я проходять лікування й мають підстави для отримання відстрочки за висновком військо-лікарських комісій.

Далі потрібно зробити копії цих документів та завірити їх нотаріально. Один пакет документів треба завчасно направити цінним листом на пошту ТЦК.

«Вони можуть надати відповідь про отримання, а можуть й не надати, тому її не обов’язково чекати. Найімовірніше, відповідь буде стандартною, що особа зобов’язана з’явитися у ТЦК для оновлення даних. Тому перед цим варто підготувати другий пакет документів. Бажано, щоб ці документи були у вас з собою, коли ви відвідуєте ТЦК та СП», — зазначив юрист.

Під час візиту до ТЦК варто повідомити осіб, які будуть приймати документи, що у вас є право на відстрочку, та зазначити, що ви вже направили поштою всі необхідні документи. Проте друга копія документів у вас завжди має бути з собою, наголошує експерт.

У таких випадках, каже Ростислав Кравець, ТЦК зазвичай не іде на порушення та дає направлення на проходження ВЛК.

Під час проходження ВЛК також необхідно надати всі документи, які підтверджують незадовільний стан здоров’я.

«Як показує досвід, якщо ВЛК визнає стан здоров’я людини незадовільним, то їй дається, згідно з новим законом, відстрочку на 6-12 місяців. Раніше давали 3 місяці відстрочки від мобілізації з правом подальшого проходження ВЛК», — зазначив експерт.

Якщо право на відстрочку не доведене, ТЦК може звинувачувати в ухиленні від мобілізації військовозобов’язану особу, за що передбачена відповідальність — позбавлення волі строком до 3 років.

Якщо у людини наявні всі документи для відстрочки, але їх ігнорують, то представникам ТЦК загрожує 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за перевищення службових повноважень.

Обов’язково повідомте представників ТЦК про наявність цих документів, щоб вони їх ретельно перевірили, підкреслив Ростислав Кравець.