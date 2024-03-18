Комітет Ради відхилив правки до законопроекту про мобілізацію щодо бронювання чоловіків з високими зарплатами

Обговорення правок щодо запровадження так званого бронювання за гроші відбулося 25 березня. Про це розповів нардеп від "Слуги народу", член профільного комітету Ігор Копитін.

За словами Копитіна, були окремі пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, але вони були відхилені "навіть без обговорення".

"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо!" - наголосив нардеп.

Копитін зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд.

"Можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування", - додав він.