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Дрони СБУ атакували один із найбільших полігонів росії, - ЗМІ

26.12.2024 / 15:23
Безпілотники Служби безпеки України атакували склад боєприпасів на одному із найбільших полігонів росії - біля Новочеркаська в Ростовській області.

Як пише Кореспондент, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.

Зазначається, що днями далекобійні дрони СБУ вдарили по складу боєприпасів полігону Кадамовський. Це один з найбільших російських полігонів. Він розташований поблизу населеного пункту Новочеркаськ Ростовської області рф.

Внаслідок влучання дронів був потужний вибух та подальша детонація снарядів. Ворожий склад повністю знищено, наголошують в СБУ.

За даними джерел, саме цей склад росіяни використовували для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Тепер у армії рф значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії.

СБУ
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