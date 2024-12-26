Дрони СБУ атакували один із найбільших полігонів росії, - ЗМІ

Як пише Кореспондент, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.

Зазначається, що днями далекобійні дрони СБУ вдарили по складу боєприпасів полігону Кадамовський. Це один з найбільших російських полігонів. Він розташований поблизу населеного пункту Новочеркаськ Ростовської області рф.

Внаслідок влучання дронів був потужний вибух та подальша детонація снарядів. Ворожий склад повністю знищено, наголошують в СБУ.

За даними джерел, саме цей склад росіяни використовували для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Тепер у армії рф значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії.