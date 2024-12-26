Клименков розхвалив новий український безпілотник Щедрик

БпАК виконуватиме спостереження за ворогом як удень, так і вночі, пишуть Факти.

У Головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки розповіли, що вітчизняний авіакомплекс Щедрик складається зі:

станції управління;

дистанційно-керованого літального апарату.

Безпілотники оснащені безшумними електричними двигунами та мають високу стійкість до радіоелектронних перешкод.

Зазначається, що особливістю Щедрика є його здатність виконувати завдання за сильного вітру, морозу та спеки. Заряду батарей вистачає на тривалий час безперервної роботи.

«Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника», – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Клименков.