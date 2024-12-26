Волошин: Майже вся острівна зона Дніпра знаходиться під вогневим контролем Сил оборони України

Як передає Укрінформ, про це в телефірі заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

«Щоб наступати на Херсон, необхідно форсувати таку велику водну перешкоду, як Дніпро. Щоб її форсувати, необхідно зібрати достатньо сил і засобів, які при сьогоднішніх засобах розвідки сховати дуже важко. Наразі наша розвідка не виявила і не може сказати, що ворог зібрав достатньо наступальних сил і засобів, щоб проводити форсування Дніпра», - повідомив Волошин.

Речник поінформував, що наразі окупанти проводять приблизно від п'яти до семи штурмових форсувальних дій, які більше схожі на розвідувально-пошукові дії.

«Як виглядає цей штурм? Це два-три човни, там п'ять-сім чоловік намагаються висадитись на нашому березі або більше на острівній зоні, зокрема, на острів Козацький, провести там штурмові дії та вибити звідти наших захисників», - зазначив він.

Волошин підкреслив, що майже вся острівна зона Дніпра знаходиться під вогневим контролем Сил оборони України, тому успіхів ворог не має. Також, на його думку, ці розвідувально-пошукові дії нагадують розвідку боєм задля виявлення вогневих засобів, особливостей оборони, перешкод та загороджень.