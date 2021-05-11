Войти | Зарегистрироваться
23:05

вторник,
11 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Волошин обратился к Европарламенту относительно недавнего проявления жестких репрессий против украинской оппозиции

11.05.2021 / 21:57
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин обратился к депутатам Комитета по Иностранным Делам Европейского Парламента относительно недавнего проявления жестких репрессий против украинской оппозиции, в частности, Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Текст соответствующего обращения есть в распоряжении ZIK.

"Уважаемые депутаты Европарламента! Возмутительные расправы украинского правительства над политической оппозицией зашло слишком далеко. Сегодня, двух депутатов от "Оппозиционной платформы – За Жизнь" - второй самой большой парламентской фракции и ведущей оппозиционной политической силы – Виктора Медведчука (главу политического совета партии) и Тараса Козака обвинили в якобы "государственной измене", - заявил Волошин.

По его словам, обществу сообщили об этом решении через "перенасыщенный клоунадой Facebook-пост генерального прокурора Ирины Венедиктовой, который сам по себе доказывает, что мы имеем дело с обыкновенным политическим пиаром, который не имеет ничего общего с правоохранительной деятельностью".

"В этом самом тексте, г-жа Венедиктова не только ложно обвинила г-на Медведчука и г-на Козака, спрашивая их о правовом статусе Крыма, несмотря на множественные публичные заявления обеих о том, что полуостров принадлежит Украине. Она обвинила их в "создании армии информационных клонов, распространяющих антиукраинские нарративы". Сложно найти соответствующие параграфы в Криминальном Кодексе Украины, что, опять же, подтверждает тот факт, что генпрокурор просто играет в политику, вместо того, чтобы повиноваться букве и духу закона", - отметил нардеп.

Политик добавил, что учитывая роль, которую Медведчук на протяжении нескольких лет играл в попытках найти дипломатическое решение тлеющему конфликту на Донбассе, не будет слишком большим преувеличением допустить, что "такие высокомерные шаги украинского правительства будут в дальнейшем мешать достижению долгожданного мира в этой части Европы".

"И, конечно, это еще сильнее отдаляет Украину от установленных международных стандартов демократии и прав человека", - резюмировал спикер по вопросам внешней политики от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Медведчук, Козак, Волошин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.