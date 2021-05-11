Волошин обратился к Европарламенту относительно недавнего проявления жестких репрессий против украинской оппозиции

Текст соответствующего обращения есть в распоряжении ZIK.

"Уважаемые депутаты Европарламента! Возмутительные расправы украинского правительства над политической оппозицией зашло слишком далеко. Сегодня, двух депутатов от "Оппозиционной платформы – За Жизнь" - второй самой большой парламентской фракции и ведущей оппозиционной политической силы – Виктора Медведчука (главу политического совета партии) и Тараса Козака обвинили в якобы "государственной измене", - заявил Волошин.

По его словам, обществу сообщили об этом решении через "перенасыщенный клоунадой Facebook-пост генерального прокурора Ирины Венедиктовой, который сам по себе доказывает, что мы имеем дело с обыкновенным политическим пиаром, который не имеет ничего общего с правоохранительной деятельностью".

"В этом самом тексте, г-жа Венедиктова не только ложно обвинила г-на Медведчука и г-на Козака, спрашивая их о правовом статусе Крыма, несмотря на множественные публичные заявления обеих о том, что полуостров принадлежит Украине. Она обвинила их в "создании армии информационных клонов, распространяющих антиукраинские нарративы". Сложно найти соответствующие параграфы в Криминальном Кодексе Украины, что, опять же, подтверждает тот факт, что генпрокурор просто играет в политику, вместо того, чтобы повиноваться букве и духу закона", - отметил нардеп.

Политик добавил, что учитывая роль, которую Медведчук на протяжении нескольких лет играл в попытках найти дипломатическое решение тлеющему конфликту на Донбассе, не будет слишком большим преувеличением допустить, что "такие высокомерные шаги украинского правительства будут в дальнейшем мешать достижению долгожданного мира в этой части Европы".

"И, конечно, это еще сильнее отдаляет Украину от установленных международных стандартов демократии и прав человека", - резюмировал спикер по вопросам внешней политики от "Оппозиционной платформы – За жизнь".