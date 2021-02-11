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Немецкие СМИ называют санкции Зеленского против оппозиционных каналов и Медведчука популистским решением

11.02.2021 / 14:36
В последнее время Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден принять ряд популистских решений, для того чтобы хоть как-то спасти свое положение, учитывая стремительное падение и личного рейтинга главы государства, и рейтинга его политической силы. Таким решением, в том числе, было и введение санкций в отношении народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, а также принадлежащих ему популярных телеканалов.

В частности, об этом написал популярный немецкий интернет-портал Bne IntelliNews.

Издание отмечает, что телеканалы «112 Украина», NewsOne, и ZIK, закрытые Зеленским, имеют в Украине большую популярность.

«По данным медийных мониторингов, эти три канала популярны и охватывают половину населения Украины», – сообщает IntelliNews.

В частности, немецкий информационный ресурс связывает это с тем, что в последнее время рейтинги Президента Украины значительно упали. Разочаровавшиеся избиратели, которые так и не увидели по сей день выполнения большинства предвыборных обещаний Зеленского, на данный момент отдают предпочтение оппозиции, которую возглавляет председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Зеленский предпринял ряд популистских шагов в последние месяцы, чтобы попытаться укрепить свою слабую поддержку среди избирателей после того, как в значительной степени не выполнил свои предвыборные обещания», – отмечает немецкое издание.

Таким образом, закрытие телеканалов и репрессии в отношении членов оппозиции выглядят как политическая расправа с конкурентами. Что подтверждают, приведенные в статье слова, попавшего под президентские санкции депутата Тараса Козака.

«Козак заявил, что санкции – это “политическая расправа со стороны Зеленского”, потому что у его партии (ОПЗЖ. – Ред.) дела идут хорошо, а “опросы общественного мнения показывают, что партия Президента “Слуга народа” теряет популярность”. Козак также заявил, что санкции являются “последним актом цензуры против канала”», – пишет IntelliNews.

Интересно, что интернет-ресурс отдельно упомянул телеканал олигарха Игоря Коломойского «1+1», подчеркнув, что именно этот канал поддержал предвыборную кампанию Зеленского в 2019 году и теперь санкции Зеленского его не коснулись.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие власть, тут не при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.

телеканалы, Медведчук, Козак
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