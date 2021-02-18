Американское издание Breitbart признало, что Зеленский боится украинской оппозиции, которая представляет реальную опасность для его рейтингов

Об этом пишет известное американское издание Breitbart.

В материале уточняется, что закрытые каналы, в основном, являлись площадкой для сторонников оппозиции.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь", она набирает силу в опросах и она достаточно велика, чтобы подрывать популярность Зеленского», – сообщает американский информационный ресурс.

Кроме того, издание уточняет, что посольство США в Украине, а также послы Большой семерки поддержали действия украинского Президента, а вот Европа к подобному наступлению на свободу слова отнеслась скептически и высказала сомнения по поводу правомерности санкций Зеленского.

«ЕС скептически отнесся к действиям Зеленского, признав право Украины на защиту от "информационных манипуляций", но настаивая на том, что такая защита "должна осуществляться при полном уважении основных прав и свобод" и в соответствии с международными стандартами», – информирует Breitbart.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.