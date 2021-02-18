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В Украине резко возросло количество усыновлений

18.02.2021 / 16:15
Во время пандемии коронавируса в 2020 году в Украине на 43% возросло количество усыновлений по сравнению с предыдущими годами.

Об этом сообщает Минюст.

В течение 2020 года было усыновлено 2047 детей. Из них:

в 1890 случаях усыновление было осуществлено гражданами Украины,
в 18 - (иностранцами) гражданами стран СНГ,
в 139 - (иностранцами) гражданами других государств.

Напомним: Кабмин сообщал, что в течение 2019 года было усыновлено 1419 детей, что на 61 ребенка больше предыдущего года, зафиксировано 36 случаев отмены усыновления.

Источник

усыновление, Минюст
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